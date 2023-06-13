أصبحت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتمثل بالنسبة للسعودية أكبر مستورد للنفط، لذلك تسعى كافة المؤسسات السعودية لتعزيز الشراكة مع الصين وفي مقدمتها شركة أرامكو.

تعاون أكبر مع الصين

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تعاون أقوى مع الصين في الاستثمارات التجارية وتدفقات الطاقة بدلًا من التنافس معها، حسبما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال رده على سؤال مراسل “سي إن بي سي” الأمريكية، في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي- الصيني.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن تصريحات وزير الطاقة قوله: “لقد جئنا لندرك حقيقة اليوم أن الصين تأخذ زمام المبادرة، ليس علينا التنافس مع الصين، بل التعاون معها”.

صفقات كبيرة

وأشار تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن إعلان أرامكو السعودية عن صفقتين كبيرتين، لتصدير 690 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام لشركة رونغشنغ للبتروكيماويات وتشجيانغ للبتروكيماويات. وجاءت الصفقات في أعقاب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية في ديسمبر الماضي.

وشدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على قوة العلاقة مع الصين، مشيرًا إلى أن بلاده والصين بينهما قدر كبير من التعاون.

تجاهل الانتقادات