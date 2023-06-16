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بعيد عن الواقع وغير احترافي

الصين: التقرير الأمريكي عن الهجمات الإلكترونية مبالغ فيه

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
الصين: التقرير الأمريكي عن الهجمات الإلكترونية مبالغ فيه
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت الحكومة الصينية، الجمعة، تقريرًا أصدرته شركة أمن أمريكية ووصفته بأنه “بعيد عن الواقع وغير احترافي”، حيث ألقى التقرير باللوم على مخترقين مرتبطين بالصين في شن هجمات على مئات الوكالات العامة والمدارس وأهداف أخرى في جميع أنحاء العالم.

اتهامات الصين

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، كرر متحدث باسم الخارجية الصينية الاتهامات بأن واشنطن هي من ينفذ هجمات قرصنة، وشكا من أن صناعة الأمن السيبراني نادرًا ما تعرض تقارير عن الهجمات الأميركية.

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يأتي تقرير شركة مانديانت قبل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بسبب خلافات حول حقوق الإنسان والأمن وقضايا أخرى.

تفاصيل الهجوم

وكان من المقرر أن يزور بلينكن الصين في وقت سابق من العام، ولكن الزيارة ألغيت بعد إعلان الحكومة الأميركية أن منطاد استطلاع صينيًا حلق فوق الولايات المتحدة.

وأفاد التقرير الأمني الأمريكي، أن المتسللين استهدفوا حسابات بريد إلكتروني للقيام “بأنشطة تجسس لصالح جمهورية الصين الشعبية”.

ومن جانبه ذكر المتحدث الصيني، وانغ وين بين، أن “محتوى التقرير بعيد عن الواقع وغير احترافي”.

واختتم: “تواصل شركات الأمن السيبراني الأميركية إصدار تقارير حول ما يسمى بالهجمات الإلكترونية التي تشنها دول أخرى في إطار التشهير السياسي الذي تمارسه الحكومة الأميركية ضد هذه الدول”.

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