الضمان الصحي: 250 ألف ريال حد تغطية تكاليف زراعة الكلى

أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تغطي تكاليف علاج وعمليات مرضى الكلى المزمن وذلك خلال مدة الوثيقة.

وذكر المجلس في إنفوجراف صادر عنه أن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكاليف عمليات زراعة الكلى لجميع المرضى المؤمن لهم بحد أقصى 250 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.

كما تغطي الوثيقة تكاليف غسيل الكلى بحد أقصى 180 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.

عمليات تصحيح النظر

وكان مجلس الضمان الصحي قال في وقت سابق، إن وثيقة الضمان الموحدة لا تغطي عمليات تصحيح النظر أو الوسائل البصرية المساعدة.

وأجاب المجلس ردًا على سؤال من مواطن حول شمول تركيب العدسات قائلًا: “تستثني الوثيقة الموحدة اختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة”.