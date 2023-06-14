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شهدت مدينة صينية الاختراع الأول من نوعه

الطبق الطائر ينتقل من مرحلة الخيال العلمي لأرض الواقع

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
الطبق الطائر ينتقل من مرحلة الخيال العلمي لأرض الواقع
المواطن - فريق التحرير

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على ما يبدو فإن مصطلح الطبق الطائر انتقل من أفلام الخيال العلمي إلى أرض الواقع، فقد شهدت مدينة صينية تحليق أول طبق طائر فعلي في يونيو الجاري.

وأظهر مقطع فيديو، الطبق الطائر وهو يرتفع بشكل عمودي في مدينة شنزن الصينية، ثم بدأ يتحرك فوق بحيرة، في حين كان الشخص الذي يتولى القيادة يلوح بيديه، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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أفلام الخيال العلمي

ويبدو الطبق الطائر الذي جرى تطويره في الصين شبيهًا بالأشكال المتداولة للمركبة في أفلام الخيال العلمي، فهو دائري الشكل، وتتوسطه كبسولة زجاجية في الوسط.

أما عن مزايا المركبة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، فهي أنها تقلع بشكل سلس، كما أنها تستطيع أن تهبط على الأرض والماء على حد سواء.

اختراع  استغرق 3 سنوات

وكتب موقع شنزن بيجز الصيني، أن المركبة التي جرى تطويرها من قبل شركة SHENZHEN UFO POWER TECHNOLOGY استغرقت ثلاث سنوات من البحوث والتطوير.

ويضم تصميم الطبق الطائر ستة ثقوب، كما أنه مزود بـ12 من شفرات المروحيات، لأجل تسهيل التحليق، بينما يستطيع التحليق لـ15 دقيقة في الوقت الحالي.

الطبق الطائر ينتقل من مرحلة الخيال العلمي لأرض الواقع

أيضا يستطيع الطبق الطائر الذي حصل على براءة اختراع عالمية، التحليق إلى ارتفاع 200 متر بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة، وهو قابل للاستخدام السياحي فقط في الوقت الحالي مثل تسيير جولات فوق مواقع سياحية لأجل رؤيتها من الأعلى.

يشار إلى أن تحليق هذا الطبق الصيني جاء في وقت كشفت شركة تتخذ من ميامي الأمريكية مقرًا لها عن سيارة قادرة على الطيران ستكون جاهزة في غضون عامين، لكن سعرها سيصل إلى 350 ألف دولار.

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