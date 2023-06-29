Icon

أكثر من 10 آلاف عربة لخدمة الحجيج بالحرم المكي Icon 1721 إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج منذ بداية اليوم Icon الحج والعمرة تُمكّن 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء المناسك Icon هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج Icon الطواف حول الكعبة.. 10 آلاف فوج في مدة طواف 50 دقيقة Icon ضخ 919 ألف م3 مياه في المشاعر المقدسة يوم عيد الأضحى Icon حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يبدؤون رمي الجمرات في أول أيام التشريق Icon حاجة سودانية توجه رسالة لقيادة السعودية Icon رفع 68 ألف طن نفايات منذ بداية شهر ذي الحجة Icon سواعد الأبناء .. عنوان لبر الوالدين في الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين

الطواف حول الكعبة.. 10 آلاف فوج في مدة طواف 50 دقيقة

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
الطواف حول الكعبة.. 10 آلاف فوج في مدة طواف 50 دقيقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو، توافد الحجاج وضيوف الرحمن إلى صحن المطاف بـ 10 آلاف فوج في مدة طواف زمنية تستغرق 50 دقيقة.

وأظهر المقطع، طواف الحجاج حول الكعبة المشرفة في سكينة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

قد يهمّك أيضاً
موقف محرج لبايدن أثناء عزف النشيد الوطني الهندي

موقف محرج لبايدن أثناء عزف النشيد الوطني الهندي

الداخلية: لن نسمح ولن نرضى أن يمس أي حاج طرفة شعر

الداخلية: لن نسمح ولن نرضى أن يمس أي حاج طرفة شعر

يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة، وهي التي تلي يوم عيد الأضحى.

أول أيام التشريق

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).

رمي الجمرات الثلاث

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدًا) قبل غروب الشمس، متوجهًا إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.

وقبل ذلك، كان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لمكافحة كورونا
العالم

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية...

العالم
استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل 45 كم/ساعة
السعودية اليوم

استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل...

السعودية اليوم
صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا
السعودية اليوم

صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا

السعودية اليوم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره
غرائب

قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر...

غرائب
واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
العالم

واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على...

العالم
تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية
السعودية اليوم

تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات...

السعودية اليوم
لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد
الرياضة

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال...

الرياضة