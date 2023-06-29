الطواف حول الكعبة.. 10 آلاف فوج في مدة طواف 50 دقيقة

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وثق مقطع فيديو، توافد الحجاج وضيوف الرحمن إلى صحن المطاف بـ 10 آلاف فوج في مدة طواف زمنية تستغرق 50 دقيقة.
وأظهر المقطع، طواف الحجاج حول الكعبة المشرفة في سكينة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة، وهي التي تلي يوم عيد الأضحى.
ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).
ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدًا) قبل غروب الشمس، متوجهًا إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.
وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.
وقبل ذلك، كان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.
فيديو | مراسل #الإخبارية خالد التميمي: توافد الحجاج إلى صحن المطاف بـ 10 آلاف فوج في مدة طواف زمنية تستغرق 50 دقيقة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/iOZPxCY6vs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023