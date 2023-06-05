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تمت تسميته تيمنًا بجده

العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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استقبلت العائلة المالكة البريطانية مولودًا جديدًا، حيث رحبت الأميرة أوجيني بطفلها الثاني مع زوجها جاك بروكس، وقد أبقت النبأ طي الكتمان لنحو أسبوع، لكنها اليوم، أعلنت عبر انستقرام عن ولادة إرنست جورج روني بروكس في 30 مايو 2023.

وقالت الابنة الصغرى للأمير أندرو ودوقة يورك إن ابنها تمت تسميته تيمنًا بجده الراحل، والد جاك، جورج، الذي توفي عن عمر يناهز 72 عامًا في عام 2021 بالإضافة إلى الرائد رونالد فيرجسون، والد فيرغي، وجد إرنست الأكبر لأوجيني.

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العائلة المالكة البريطانية ترحب بمولود جديد فيها

ترتيب الابن الأول

وكانت يوجيني ولدت ابنها الأول أوغست فيليب هوك بروكسبانك في أغسطس وهو يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب ولاية العرش.

وأعلنت الأميرة لأول مرة عن أحدث إضافة للعائلة في يناير الماضي مع لقطة رائعة على انستقرام وأظهر المنشور اللطيف الابن البالغ عامين وهو يقبل بطن والدته وهي تخبر متابعيها عن حملها، وكتبت يوجيني: نحن متحمسون جدًا لمشاركتنا أنه ستكون هناك إضافة جديدة لعائلتنا هذا الصيف.

العائلة المالكة البريطانية ترحب بمولود جديد فيها

مشاركة أوجيني في التتويج

وفي وقت سابق من هذا الشهر شاركت أوجيني في تتويج الملك تشارلز وشاركت في العديد من الأحداث للاحتفال بتتويج عمها، وعندما وصلت هي وعائلتها إلى وستمنستر آبي في 6 مايو لأخذ مقاعدهم في الحفل، تم تصوير الأمير هاري وهو جالس بجانبها ويتحدث معها عن حملها.

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