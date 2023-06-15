العثور على أول جثة للبريطانيين المفقودين بالبحر الأحمر

كشفت مصادر مصرية، اليوم الخميس، أنه تم العثور على أول جثة للسياح البريطانيين الثلاثة المفقودين في حادث حرق مركب البحر الأحمر.

وذكرت “العربية” نقلا عن مصادر أنه تم العثور على الجثة متفحمة تمامًا داخل المركب بعدما تمكنت الطواقم المتخصصة من دخوله، وفحص حطامه، وتفقد محتوياته.

تحليل الدي إن إيه

وتقوم السلطات الآن بنقل الجثة للمشرحة، ووضعها تحت تصرف الجهات القضائية، لإمكانية إجراء تحليل الحامض النووي ومعرفة هويتها، فيما تواصل السلطات البحث عن الجثتين الأخريين داخل المركب.

مصير المفقودين

وكشفت المصادر أن المفقودين الثلاثة وهم سيدة تدعى “كريستين كونين” ورجلان هما “ستيفن هيل”، و”بول دارلينج”، كانوا داخل غرفهم على متن المركب لحظة اشتعال الحريق، وخرج أحدهم من الغرفة لمحاولة النجاة وعاد مرة أخرى لها لكنه يتمكن من الخروج، مضيفين أنه ربما حاول العودة للبحث والحصول على هاتفه وجواز سفره أو بعض متعلقاته الشخصية لكنه لم يتمكن من الخروج للنجاة.

وأكدت المصادر أن الاثنين الآخرين وهما الرجل والسيدة كانا معروفًا عنهما أنهما ليسا من هواة الاستيقاظ مبكرًا، وبالتالي كانا نائمين وقت وقوع الحادث، واشتعال النيران لأنهما لم يشاركا في رحلة الغوص، مضيفة أن غرفتيهما كانتا تقعان بالقرب من خزان الوقود وهو ما يعني أنهما لم يخرجا منهما، لحظة اشتعال النيران وربما توفوا خنقًا أو حرقًا.