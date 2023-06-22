العثور على حطام بالقرب من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

أعل خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، اكتشاف حطام قرب موقع السفينة “تيتانيك” الغارقة، حيث اختفت الغواصة “تيتان” التي كانت تستكشف المنطقة قبل أيام.

ووفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز” لم يتأكد خفر السواحل الأمريكي من أن هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة، مشيرًا إلى “تقييم المعلومات بشأن ذلك”.

نفاد الأكسجين

وفي وقت سابق، رجح خفر السواحل الأمريكي، أن كمية الأكسجين على متن الغواصة المفقودة “تيتان” نفدت بالفعل مما يعزز المخاوف بشأن ركابها.

وبحسب شركة “أوشن غيت” المشغلة للغواصة، فإن الأكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة في حالة الطوارئ.

اختفاء تيتان

واختفت “تيتان” وعلى متنها 5 أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها، يوم الأحد، إلى موقع حطام سفينة “تيتانيك” التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ويقع الحطام على عمق نحو 3810 أمتار.

وتقع الغواصة في مكان ما بالمحيط الأطلسي، في وقت مشط تحالف دولي من فرق الإنقاذ مساحة شاسعة من المحيط بحثًا عن أي علامات تدل على الغواصة.

ووفقًا لما نقله خفر السواحل الامريكي، فإن الطائرات الكندية المجهزة للعثور على غواصات رصدت ضوضاء في المنطقة، بينما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأصوات تضمنت صوت طرق على فترات متقطعة مدتها 30 دقيقة.