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العثور على 4 كواكب أقزام غازية

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
العثور على 4 كواكب أقزام غازية
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق من علماء الفلك الأوروبيين، بمساعدة التلسكوب الفضائي CHEOPS من تحديد أربعة كواكب خارجية صغيرة جديدة، ليس من السهل اكتشافها.

أربعة كواكب صغيرة

وبحسب العلماء، فإنها عبارة عن أربعة كواكب صغيرة من فئة نبتون، أو أقزام غازية، تصل درجة الحرارة على أسطحها إلى 217- 277 درجة مئوية، وفقًا لروسيا اليوم.

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وتعد هذه الكواكب أصغر وأبرد، والعثور عليها أصعب مما يسمى كواكب المشتري الساخنة، الأكثر انتشارًا بين الكواكب الخارجية، التي اكتشفت سابقًا.

وقد استخدم العلماء بيانات التلسكوب CHEOPS، والقمر الصناعي TESS في اكتشاف هذه الكواكب الخارجية الصغيرة.

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