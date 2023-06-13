العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو

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أعلنت الشركة العربية للأنابيب -التي تعمل في مجال إنتاج وبيع أنابيب الصلب – عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بـ 27 مليون ريال، وتم إعلان الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 12 يونيو الجاري.
وقالت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الثلاثاء إن مدة العقد 7 أشهر، وسيظهر الأثر المالي له في الربع الأول من عام 2024.
وكانت شركة العربية للأنابيب قد أعلنت يوم 23 مايو الماضي عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب لشركة أرامكو بقيمة 38 مليون ريال.
وقالت في بيان، إنها فازت يوم 22 مايو 2023 بعدة مشاريع لتوريد أنابيب من مصانعها لشركة أرامكو السعودية بقيمة 38 مليون ريال.
وأوضحت أن مدة العقد 7 أشهر، وسيظهر الأثر المالي له في الربع الرابع من العام المالي 2023.