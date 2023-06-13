Icon

إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن 6 كجم Icon 6 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري Icon الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة Icon إدانة أعضاء مجلس إدارة سابق لـ”ثمار” وتغريمهم 3.4 مليون ريال Icon مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة في تطبيق سكايب Icon تدشين قافلة “طيف عزيز” أضخم مشاريع جمعية أسر التوحد Icon الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض Icon مباحثات سعودية قطرية لتعزيز التعاون بقطاع المتاحف Icon خسائر بترورابع المتراكمة تبلغ 21% من رأس المال بقيمة 3.53 مليار ريال Icon الدمام والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
تم إعلان الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 12 يونيو الجاري

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة العربية للأنابيب -التي تعمل في مجال إنتاج وبيع أنابيب الصلب – عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بـ 27 مليون ريال، وتم إعلان الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 12 يونيو الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الثلاثاء إن مدة العقد 7 أشهر، وسيظهر الأثر المالي له في الربع الأول من عام 2024.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى

سيارات جوجل تستعد لتصوير شوارع ألمانيا

سيارات جوجل تستعد لتصوير شوارع ألمانيا

الفوز بعقد التوريد

وكانت شركة العربية للأنابيب قد أعلنت يوم 23 مايو الماضي عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب لشركة أرامكو بقيمة 38 مليون ريال.

وقالت في بيان، إنها فازت يوم 22 مايو 2023 بعدة مشاريع لتوريد أنابيب من مصانعها لشركة أرامكو السعودية بقيمة 38 مليون ريال.

وأوضحت أن مدة العقد 7 أشهر، وسيظهر الأثر المالي له في الربع الرابع من العام المالي 2023.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا
السعودية اليوم

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة

السوق
طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول حرقه
العالم

طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول...

العالم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو
السعودية اليوم

محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو

السعودية اليوم
استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة
السعودية اليوم

استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة

السعودية اليوم
تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز...

السعودية اليوم