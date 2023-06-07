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بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس

العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قرار نجم كريستال بالاس، الإيفواري ويلفريد زاها بشأن وجهته في الموسم الرياضي الجديد، بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

ويلفريد زاها حائر

وينتهي عقد ويلفريد زاها صاحب الـ30 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستيال بالاس الإنجليزي نهاية الشهر الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

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ويلفريد زاها
زاها – المصدر @RudyGaletti

وارتبط اسم زاها طوال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الاتحاد، إلا أنه تلقى عرضًا مؤخرًا من نادي النصر، الذي يرغب في تدعيم الفريق بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس”، أن ويلفريد زاها، يملك عرضًا ضخمًا من النصر، بجانب تلقيه أكثر من عرض أوروبي من أتلتيكو مدريد ومارسيليا، كما أنه يُفضل البقاء في أوروبا والمشاركة في دوري الأبطال.

ويلفريد زاها
زاها – المصدر premierleague

تفاصيل عرض النصر

وكشفت “سكاي سبورتس”، تفاصيل العرض النصراوي لويلفريد زاها، حيث إن الإدارة ترغب في التوقيع معه لمدة 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، كما أن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يُقربه من العالمي.

وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن مسؤولي نادي النصر واثقون من إنهاء صفقة ويلفريد زاها، والتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مسيرة مميزة في الملاعب الإنجليزية.

وانضم زاها إلى كريستال بالاس في 2004، وخاض تجربة في مانشستر يونايتد عام 2013 لمدة موسمين، ولكنها لم تنجح ناجحة، ليعود إلى فريقه مجددًا، ولعب في صفوف كارديف سيتي عام 2014، ثم عاد مرة أخرى لناديه الأصلي.

ويلفريد زاها
تصميم لزاها بقميص النصر – المصدر @RudyGaletti

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