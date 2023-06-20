العلاقات التجارية بين السعودية وفرنسا تشهد نموًّا بنسبة 74%

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الاثنين، أن السعودية تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية مع فرنسا في السنوات المقبلة.

وصرح جيرار ميستراليه الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الطاقة “إنجي” ورئيس الوكالة الفرنسية لتطوير موقع العلا السياحي لوكالة “فرانس برس”، “بأنه سيستغرق الأمر بعض الوقت بالتأكيد لتوسيع العلاقات بين البلدين”. وأضاف: “ولكن هناك فارق كبير بين الماضي والحاضر، حيث تشهد السعودية تحولًا كبيرًا بسرعة فائقة”.

الاستثمار السعودي الفرنسي

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال منتدى حول الاستثمار الفرنسي السعودي في باريس: “إنه بحلول نهاية العقد ستكون هناك احتياجات استثمارية تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف مليار يورو في السعودية”.

وأعلن الوزير السعودي، بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيشت “نأمل في تمويل جزء كبير من هذه المشاريع الاستثمارية من خلال التعاون بين السعودية وفرنسا”. وذكر الفالح المجالات التي يمكن لفرنسا أن تضطلع بدور فيها بداية من السياحة إلى النقل مرورًا بالتكنولوجيا.

حجم التعاون الاقتصادي

زادت المبادلات التجارية بين باريس والرياض العام الماضي بنسبة 74% الى 10,7 مليار يورو سنويًّا بفضل الصادرات الفرنسية من الطائرات والواردات الفرنسية من المنتجات النفطية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير جراء الحرب في أوكرانيا، وفقًا لأرقام وزارة الاقتصاد الفرنسية.

احتلت السعودية المركز التاسع والعشرين والمورد الخامس والعشرين لفرنسا العام الماضي، متقدمة في المجالين بستة وسبعة مراكز خلال عام.