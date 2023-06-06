العلياني ينعى ابن ركبان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى، محمد بن علي بن ركبان الشهري بعد معاناة مع المرض.
ونعى الدكتور مهرمس العلياني، صديقه ابن ركبان الشهري بكلمات مؤثرة قال فيها: إنه ليس هناك أشد قسوة وألم على النفس من فقد قريب أو صديق، بالأمس القريب انتقل إلى رحمته تعالى، أخ عزيز وكريم هو محمد بن علي بن ركبان الشهري فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فالموت علينا حق ومصير كل حي، ونعزي أسرته الصغيرة (عائلته) والكبيرة قبيلة بني شهر ومعارفه في كل مكان، ونعزي أنفسنا أسرة آل صالح بن مستور العلياني في فقده.
وتابع: “ماذا عسانا أن نقول فيه؟ عرفناه أخًا كريمًا شهمًا وفيًّا ناصحًا، نلقاه معنا في أفراحنا وأتراحنا. فنقول إلى جنة الخلد يا أبا علي، ونسأله تعالى أن يغفر لك ذنوبك، وأن يبدلك دارًا خيرًا من دارك، وأهلًا خيرًا من أهلك، وأن يجعل الفردوس الأعلى منزلك. اللهم آمين”.