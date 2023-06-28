وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة انقطاع بث مؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية وظهور خطاب بوتين رئيس النواب الأمريكي لا يعتقد أن ترامب أقوى المرشحين للرئاسة الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة
تحرص العوائل بمنطقة الحدود الشمالية على تجهيز توزيعات العيديات أو هدايا العيد “العيدية” وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة وذلك في ليلة العيد؛ لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال.
وتعد “العيدية” التي تقدم في صباح العيد للأطفال من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد وما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر، وتعد مصدراً للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الأضحى المبارك.