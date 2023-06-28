Icon

وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج Icon العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية Icon طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة Icon انقطاع بث مؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية وظهور خطاب بوتين Icon رئيس النواب الأمريكي لا يعتقد أن ترامب أقوى المرشحين للرئاسة Icon الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي Icon كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا Icon الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات Icon رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك Icon يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عادة متوارثة تبعث الفرحة في قلوبهم

العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحرص العوائل بمنطقة الحدود الشمالية على تجهيز توزيعات العيديات أو هدايا العيد “العيدية” وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة وذلك في ليلة العيد؛ لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال.


وتعد “العيدية” التي تقدم في صباح العيد للأطفال من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد وما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر، وتعد مصدراً للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

قد يهمّك أيضاً
وزير الصحة : لم نسجل أي حالات وبائية بين الحجاج

وزير الصحة : لم نسجل أي حالات وبائية بين الحجاج

حقيقة ظهور سمكة قرش قرب الشواطئ اللبنانية

حقيقة ظهور سمكة قرش قرب الشواطئ اللبنانية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الطاقة الصينية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع...

السعودية اليوم
مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!
السعودية اليوم

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

السعودية اليوم
الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة
العالم

الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة

العالم
السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في الحرمين
السعودية اليوم

السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في...

السعودية اليوم
مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات
العالم

مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

العالم
اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة
غرائب

اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

غرائب
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا تصل جدة
السعودية اليوم

أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا...

السعودية اليوم