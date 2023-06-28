العين الإماراتي يعلن التعاقد مع كاكو

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أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب الباراجوياني أليخاندرو روميرو كاكو قادمًا من صفوف نادي التعاون.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الإماراتي أن لاعب التعاون السابق سيمثل صفوف الزعيم الإماراتي حتى عام 2026.
وكان نادي التعاون أعلن اليوم في بيان له موافقته على رحيل لاعبه الباراجوياني وذلك بعد طلب منه.