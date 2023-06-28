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العين الإماراتي يعلن التعاقد مع كاكو

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
العين الإماراتي يعلن التعاقد مع كاكو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب الباراجوياني أليخاندرو روميرو كاكو قادمًا من صفوف نادي التعاون.

كاكو عيناويًا حتى 2026

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإماراتي أن لاعب التعاون السابق سيمثل صفوف الزعيم الإماراتي حتى عام 2026.

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وكان نادي التعاون أعلن اليوم في بيان له موافقته على رحيل لاعبه الباراجوياني وذلك بعد طلب منه.

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