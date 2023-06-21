أعلنت شركة “الغاز والتصنيع الأهلية” قرار مجلس الإدارة بتوزيع 75 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023.

وبحسب ما جاء في بيان “تداول”، عن توزيع أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول الأربعاء 17/ 12/ 1444 الموافق 05/ 07/ 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفتت إلى أن 19 يوليو المقبل سيكون موعد توزيع الأرباح، داعية مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.