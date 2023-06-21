ولفتت إلى أن 19 يوليو المقبل سيكون موعد توزيع الأرباح، داعية مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.