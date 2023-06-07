الغذاء والدواء: اللوائح الفنية والمواصفات القياسية تنقذ الأرواح

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أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تقوم بوضعها تستهدف إنقاذ الأرواح.
وأوضحت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على تعزيز صحة المجتمع بمراقبة سلامة غذائه، وحمايته بوضع لوائح فنية ومواصفات قياسية في جميع مراحل السلسلة الغذائية.
وأضافت خلال إنفوجراف نشرته اليوم أن اللوائح والمواصفات القياسية تحافظ على سلامة الغذاء من خلال الحد من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والميكروبية والمخاطر الصحية والتغذوية المرتبطة بالأغذية استناداً إلى الأسس العلمية.