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تحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية

الغذاء والدواء: اللوائح الفنية والمواصفات القياسية تنقذ الأرواح

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
الغذاء والدواء: اللوائح الفنية والمواصفات القياسية تنقذ الأرواح
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تقوم بوضعها تستهدف إنقاذ الأرواح.

وأوضحت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على تعزيز صحة المجتمع بمراقبة سلامة غذائه، وحمايته بوضع لوائح فنية ومواصفات قياسية في جميع مراحل السلسلة الغذائية.

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وأضافت خلال إنفوجراف نشرته اليوم أن اللوائح والمواصفات القياسية تحافظ على سلامة الغذاء من خلال الحد من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والميكروبية والمخاطر الصحية والتغذوية المرتبطة بالأغذية استناداً إلى الأسس العلمية.

 

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