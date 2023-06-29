نجم الاتحاد السابق يُقنع حكيم زياش بالانضمام إلى النصر كايسيد يدين حرق القرآن بالسويد ويأسف لداعمي الفعلة النكراء لويس كاسترو يقترب من تدريب النصر الغذاء والدواء: 3 علامات لفساد اللحوم مستغلو الرواسب بالمدينة المنورة في قبضة الأمن جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة الشؤون الطبية بحرس الحدود تسعف حاجًا من الجنسية الإيرانية بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي ضبط مروج بجدة وإحباط تهريب 160 كيلو قات في جازان المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن اللحم الفاسد يصبح ملمسه أكثر لزوجة بسبب تكاثر البكتيريا على السطح، في حين اللحم السليم يكون ملمسه أملس وناعمًا.
وحددت الغذاء والدواء، علامات فساد اللحم كالتالي:
1- تغير في الرائحة: بسبب تكون بعض الغازات الناتجة من تواجه البكتيريا
2- تغير في اللون: حيث يتحول لون اللحم من الأحمر المائل للوردي إلى اللون الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر.
3- تغير في الملمس: اللحم السليم يكون أملس وناعمًا، في حين أن ملمس اللحم الفاسد يصبح لزجًا بسبب تكاثر البكتيريا على السطح.