الغذاء والدواء: 7 آثار صحية جراء التعرض للمبيدات الحشرية

كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن 7 أثار صحية سلبية على الصحة العامة جراء التعرض للمبيدات الحشرية.

وأوضحت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن التعرض للمبيدات بجرعات صغيرة على المدى الطويل أو ما يسمى بـ”التعرض المزمن” ، يؤدي إي ظهور بعض الآثار الصحية ومنها

أبرزها:

ـ الغدد الصماء والكبد والكلى.

ـ بعض المشاكل الصحية في الدم.

ـ ظهور بعض الأمراض الحميدة أو المسرطنة.

ـ اضطرابات الأعصاب.

ـ السمية للجنين.

ـ العيوب الخلقية في الأجنة.

ـ التغيرات الجينية.