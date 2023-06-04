الغذاء والدواء: 7 آثار صحية جراء التعرض للمبيدات الحشرية

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كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن 7 أثار صحية سلبية على الصحة العامة جراء التعرض للمبيدات الحشرية.
وأوضحت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن التعرض للمبيدات بجرعات صغيرة على المدى الطويل أو ما يسمى بـ”التعرض المزمن” ، يؤدي إي ظهور بعض الآثار الصحية ومنها
ـ الغدد الصماء والكبد والكلى.
ـ بعض المشاكل الصحية في الدم.
ـ ظهور بعض الأمراض الحميدة أو المسرطنة.
ـ اضطرابات الأعصاب.
ـ السمية للجنين.
ـ العيوب الخلقية في الأجنة.
ـ التغيرات الجينية.