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مع انعدام ثقافة وأخلاقيات القيادة

الغرامات المالية ليست حلًا كافيًا للحد من مخالفات المرور

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
الغرامات المالية ليست حلًا كافيًا للحد من مخالفات المرور
المواطن - فريق التحرير

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كشف المهتم في الشأن المروري صالح الغامدي، أن البلاد تعاني من انعدام ثقافة وأخلاقيات القيادة، مشيرًا إلى أن الغرامات المالية ليست حلًا كافيًا للحد من المخالفات المرورية.

مخالفة للتعليمات

وقال الغامدي في تصريحات لـ”برنامج اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن أكثر ما يزعج السائقين على الطريق، هو أن يتفاجأ بآخر يخرج من مكان ما دون النظر، أو تكون مركبة ملاصقة له من الخلف، ما يؤدي إلى حدوث مخالفة للتعليمات المرورية.

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وأضاف أن هذه السلوكيات من الثقافة يجب أن تتغير، ويجب أن تركز مدارس القيادة على الاهتمام بهذه الاحتياطات التي تخص تعليمات القيادة وتطبيق الأنظمة والقوانين والالتزام بالأخلاقيات.

وأشار صالح الغامدي، أن أي شخص عندما يدرك بأن أي سلوك سيفعله على الطريق خاضع للقانون من تجاوز السرعة أو لوحات مخالفة أو غيرها، بالطبع سيغير من سلوكه، مؤكدًا أن الغرامات المالية ليست حلًا كافيًا للحد من المخالفات المرورية.

عقوبات رادعة

وتفاعل مغردون مع تعليق الخبير في الشأن المروري، فقال مهنا آل مهنا: “المفترض مع وجود المخالفات المالية وجود عقوبات رادعة لهؤلاء المتهورين”.

وأضاف سعود السعد “الغرامات المالية ألحقت ضررًا بالغًا إذا رغب الوافد الرحيل لعجزه عن سدادها ولم تحل مشكلة ازدحام الطرق”.

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