الغموض يلف مصير طارق حامد

4737 ميجا واط من الكهرباء تضيء سماء المشاعر المقدسة كاكو يُنهي اتفاقه مع العين الإماراتي رذاذ الماء يلطف الأجواء في مشعر منى إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان وحائل الصحة: لم نرصد أي أمراض معدية بين الحجاج جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو استمرار البحث عن أحياء تحت أنقاض عقار إسكندرية المنهار اليوم غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025 إطلاق منصة وقناة أمان تزامنًا مع موسم حج 1444هـ جولات تفتيشية لـ الدفاع المدني لتعزيز أمن وسلامة الحجاج
تُخيم حالة من الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري طارق حامد، حيث ارتبط اسمه بالرحيل عن العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت تقارير خلال الفترة الماضية، إلى أن الإدارة الاتحادية تُفكر في الاستغناء عن خدمات طارق حامد، بعد التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي حتى عام 2026.
وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي بيراميدز ينتظر الموقف النهائي لطارق حامد، لبدء الدخول في مفاوضات معه، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.
ولا يُعد بيراميدز النادي المصري الوحيد الذي يرغب في ضم طارق حامد، حيث أشارت تقارير إلى أن الزمالك يأمل في استعادة نجمه، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعد العودة لدوري روشن السعودي.
وتسعى إدارة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، حيث ضمت مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كانتي، ليتأكد رحيل أكثر من لاعب أجنبي لتسجيلهم.
وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشاركات هامة في الموسم الجديد، حيث يُشارك في بطولات، كأس العالم للأندية، كأس الملك سلمان للأندية العربية ودوري أبطال آسيا، وذلك بجانب المسابقات المحلية.