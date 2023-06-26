Icon

4737 ميجا واط من الكهرباء تضيء سماء المشاعر المقدسة Icon كاكو يُنهي اتفاقه مع العين الإماراتي Icon رذاذ الماء يلطف الأجواء في مشعر منى Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان وحائل Icon الصحة: لم نرصد أي أمراض معدية بين الحجاج Icon جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو Icon استمرار البحث عن أحياء تحت أنقاض عقار إسكندرية المنهار اليوم Icon غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025 Icon إطلاق منصة وقناة أمان تزامنًا مع موسم حج 1444هـ Icon جولات تفتيشية لـ الدفاع المدني لتعزيز أمن وسلامة الحجاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد اقترابه من الرحيل

الغموض يلف مصير طارق حامد

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
الغموض يلف مصير طارق حامد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري طارق حامد، حيث ارتبط اسمه بالرحيل عن العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض أمام طارق حامد

وأشارت تقارير خلال الفترة الماضية، إلى أن الإدارة الاتحادية تُفكر في الاستغناء عن خدمات طارق حامد، بعد التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي حتى عام 2026.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني

السجن 6 أشهر عقوبة نقل أشخاص بدون تصاريح حج

السجن 6 أشهر عقوبة نقل أشخاص بدون تصاريح حج

طارق حامد
طارق – المصدر @ittihad

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي بيراميدز ينتظر الموقف النهائي لطارق حامد، لبدء الدخول في مفاوضات معه، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

ولا يُعد بيراميدز النادي المصري الوحيد الذي يرغب في ضم طارق حامد، حيث أشارت تقارير إلى أن الزمالك يأمل في استعادة نجمه، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعد العودة لدوري روشن السعودي.

طارق حامد
طارق – المصدر @ittihad

الاتحاد يُدعم صفوفه

وتسعى إدارة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، حيث ضمت مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كانتي، ليتأكد رحيل أكثر من لاعب أجنبي لتسجيلهم.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشاركات هامة في الموسم الجديد، حيث يُشارك في بطولات، كأس العالم للأندية، كأس الملك سلمان للأندية العربية ودوري أبطال آسيا، وذلك بجانب المسابقات المحلية.

الاتحاد
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر
غرائب

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته...

غرائب
حريق في وادي نمار بالرياض
السعودية اليوم

حريق في وادي نمار بالرياض

السعودية اليوم
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
الرياضة

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى...

الرياضة
تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان
السعودية اليوم

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي...

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو
العالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب...

العالم
مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض
السعودية اليوم

مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski...

السعودية اليوم
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى...

آخر الاخبار
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار