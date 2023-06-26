الغموض يلف مصير طارق حامد

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري طارق حامد، حيث ارتبط اسمه بالرحيل عن العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض أمام طارق حامد

وأشارت تقارير خلال الفترة الماضية، إلى أن الإدارة الاتحادية تُفكر في الاستغناء عن خدمات طارق حامد، بعد التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي حتى عام 2026.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي بيراميدز ينتظر الموقف النهائي لطارق حامد، لبدء الدخول في مفاوضات معه، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

ولا يُعد بيراميدز النادي المصري الوحيد الذي يرغب في ضم طارق حامد، حيث أشارت تقارير إلى أن الزمالك يأمل في استعادة نجمه، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعد العودة لدوري روشن السعودي.

الاتحاد يُدعم صفوفه

وتسعى إدارة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، حيث ضمت مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كانتي، ليتأكد رحيل أكثر من لاعب أجنبي لتسجيلهم.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشاركات هامة في الموسم الجديد، حيث يُشارك في بطولات، كأس العالم للأندية، كأس الملك سلمان للأندية العربية ودوري أبطال آسيا، وذلك بجانب المسابقات المحلية.