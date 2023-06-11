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أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في تطور علاقتهما، بصفتها شريكًا رئيسيًا للصين بالإضافة إلى تشكيلها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نموًا في العالم العام الماضي.
وأوضح الفالح خلال كلمته بمؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، أن الصين أسهمت في توفير الكثير من المنتجات بأسعار منافسة، حيث باتت منتجاتها متوفرة في السعودية والعديد من الدول العربية.
وأضاف الفالح أن ما تحتاج إلية السعودية في المرحلة التنموية الكبرى استثمارات صينية ذات قيمة عالية، من جهة التصنيع والخدمات اللوجيستية وربط المنطقة بمحيطها في أفريقيا وأوروبا وآسيا الذي تقوده الصين اليوم.
فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين لكوننا الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط#مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخبارية pic.twitter.com/8ScwNH4igl
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 11, 2023