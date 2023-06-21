الفالح يبحث مع رئيس G20YEA التعاون في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة

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استقبل وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في مكتبه الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة وممثل السعودية في مجموعة الشركات الناشئة STARTUP20 ورئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب G20YEA، حيث بحثا سبل تعزيز آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند في مجال ريادة الأعمال ومنظومة الشركات الناشئة.
وعبّر الأمير فهد بن منصور عن شكره لوزارة الاستثمار لرعايتها حفل استقبال وفد رواد الأعمال والشركات الناشئة الهندية الذي يرأسه رئيس قمة اتحاد رواد الأعمال الهندي والذي زار السعودية مؤخرًا بناء على دعوة من جمعية رؤية الريادة.
كما قدم سموه شكره وتقديره لوزير الاستثمار لحرصه لقاء رئيس الوفد ونائبه وإطلاعهم على أهداف رؤية السعودية 2030 في قطاع الاستثمار، مما يعزز التعاون الاستثماري مع جمهورية الهند عن طريق ربط مجتمع رواد الأعمال السعودي والهندي.
فيما قدّم وزير الاستثمار شكره وتقديره لحرص جمعية رؤية الريادة على تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار في مجال ريادة الأعمال وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وكانت جمعية رؤية الريادة قد استضافت مؤخرًا اتحاد رواد اعمال الشباب لقمة العشرين من جمهورية الهند، حيث التقى أعضاء الوفد نظرائهم السعوديين فضلًا عن قيامهم بجولاتٍ على عدد من الجهات التي تتعلق بمنظومة ريادة الأعمال في السعودية.