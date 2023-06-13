الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض

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أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وبين طيران الرياض الذي بدأ أولى رحلاته بالأمس في سماء السعودية.
وقال الجاسر في حديثه لـ “قناة العربية”، إن طيران الرياض مركز عملياته في الرياض، سيربط الرياض بمدن السعودية والعالم، أمام الخطوط الجوية السعودية سيربط جدة بالسعودية والعالم.
وفي وقت سابق، منحت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي الوطني للركاب المحدد بمواعيد (GACAR-121S) لشركة طيران الرياض؛ تمهيداً للبدء بأنشطتها التجارية بصفتها الناقل الوطني الثاني في السعودية، وذلك لتقديم خدماتها؛ بهدف تمكين وإعطاء الشركات المرونة اللازمة ولاستكمال الإجراءات الفنية (لدى قطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية) للحصول على شهادة مشغل جوي (AOC)؛ تحقيقاً لتوجه الهيئة في تطبيق وتعزيز دورها كمنظم لصناعة النقل الجوي في السعودية.
ما هو الفرق بين #الخطوط_السعودية و #طيران_الرياض؟ ✈️ 🤔
وزير النقل السعودي #صالح_الجاسر يجيب.. pic.twitter.com/ISOJIjelOY
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 12, 2023