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طيران الرياض يربط العاصمة بمدن المملكة والعالم

الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وبين طيران الرياض الذي بدأ أولى رحلاته بالأمس في سماء السعودية.

وقال الجاسر في حديثه لـ “قناة العربية”، إن طيران الرياض مركز عملياته في الرياض، سيربط الرياض بمدن السعودية والعالم، أمام الخطوط الجوية السعودية سيربط جدة بالسعودية والعالم.

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الرخصة الاقتصادية لطيران الرياض

وفي وقت سابق، منحت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي الوطني للركاب المحدد بمواعيد (GACAR-121S) لشركة طيران الرياض؛ تمهيداً للبدء بأنشطتها التجارية بصفتها الناقل الوطني الثاني في السعودية، وذلك لتقديم خدماتها؛ بهدف تمكين وإعطاء الشركات المرونة اللازمة ولاستكمال الإجراءات الفنية (لدى قطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية) للحصول على شهادة مشغل جوي (AOC)؛ تحقيقاً لتوجه الهيئة في تطبيق وتعزيز دورها كمنظم لصناعة النقل الجوي في السعودية.

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