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الفريق البسامي يتفقد سير الخطة الأمنية بمشعر عرفة جوًا

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
الفريق البسامي يتفقد سير الخطة الأمنية بمشعر عرفة جوًا
المواطن - فريق التحرير

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تفقد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي سير خطة الوقوف على جبل الرحمة بمشعر عرفة وتفويج الحجاج من وإلى مسجد نمرة.

وأظهر فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، متابعة الفريق البسامي من سماء المشاعر، سير خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، والوقوف على جبل الرحمة، وذلك بهدف التأكد من أمن وأمان ضيوف الرحمن.

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اكتمال التفويج

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم في الساعة 10 صباحًا.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بكافة أنماط النقل وهي الترددي، والتقليدي؛ بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

نقل الحجاج

وأفادت أنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية، وذلك حسب الخطط المحددة لهم، وبعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.

 

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