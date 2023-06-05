الفريق الرويلي يقف على جاهزية الوحدات العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية

جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي انتقادات واسعة لـ بثوث التيك توك والتونسي يرد: أهلكتمونا نحيبًا تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة تغريم شركتين 10 ملايين ريال لمخالفتهما نظام المنافسة
زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، الوحدات العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين القحطاني، وقائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة اللواء الركن محمد القحطاني، ومدير مستشفى الملك سلمان العسكري اللواء الطبيب عطية الزهراني، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم آل سلطان.
واستهل الرويلي زياراته بقيادة المنطقة الشمالية الغربية، وكان في استقباله قادة الوحدات العسكرية، واستمع لإيجازٍ حول المهام والواجبات العملياتية للقيادة، واطَّلع على سير العمل بها.
وبعد ذلك، انتقل إلى لواء القوات الخاصة الرابع والستين، واستمع لإيجاز عن مهام اللواء وواجباته وأدواره، ثم زار رئيس هيئة الأركان العامة معهد سلاح المدرعات، وتجول في المعهد، واطلع على مرافقه، واستمع لإيجاز عن مهامه وتخصصاته.