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استمع لإيجاز عن مهام اللواء وواجباته وأدواره

الفريق الرويلي يقف على جاهزية الوحدات العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
الفريق الرويلي يقف على جاهزية الوحدات العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية
المواطن - واس

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زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، الوحدات العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية.

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جولة بالمنطقة الشمالية

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين القحطاني، وقائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة اللواء الركن محمد القحطاني، ومدير مستشفى الملك سلمان العسكري اللواء الطبيب عطية الزهراني، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم آل سلطان.

 

اطلع على سير العمل

واستهل الرويلي زياراته بقيادة المنطقة الشمالية الغربية، وكان في استقباله قادة الوحدات العسكرية، واستمع لإيجازٍ حول المهام والواجبات العملياتية للقيادة، واطَّلع على سير العمل بها.

وبعد ذلك، انتقل إلى لواء القوات الخاصة الرابع والستين، واستمع لإيجاز عن مهام اللواء وواجباته وأدواره، ثم زار رئيس هيئة الأركان العامة معهد سلاح المدرعات، وتجول في المعهد، واطلع على مرافقه، واستمع لإيجاز عن مهامه وتخصصاته.

 

 

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