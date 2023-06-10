الفريق اليحيى: تدشين مبادرة طريق مكة في كوت ديفوار تيسر الحج للمسلمين

أكد معالي رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة “طريق مكة” المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن تدشين مبادرة “طريق مكة” في جمهورية كوت ديفوار ثمرة من جهود القيادة الرشيدة لتيسير الحج للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

ثمرة جهود القيادة الرشيدة

جاء ذلك خلال تدشين المبادرة اليوم في مطار أبيدجان الدولي بجمهورية كوت ديفوار، بحضور معالي وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الأفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، ومعالي وزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار الجنرال فاغوندو جوماندي، ومعالي مستشار فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار للشؤون الاجتماعية والشعائر الدينية إدريسا كوني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، وأعضاء اللجنة الإشرافية للمبادرة.

إنهاء إجراءات الحجاج

وأوضح الفريق اليحيى أن المبادرة تقوم على إنهاء إجراءات الحجاج سواء بداية من إصدار التأشيرات أو التحقق من الاشتراطات الصحية وتسجيل الخصائص الحيوية عبر الأجهزة الذكية وترميز الأمتعة والجمارك، حيث يشعر الحاج كأنه في رحلة داخلية حتى يصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مقدماً شكره لحكومة جمهورية كوت ديفوار على تعاونها في تنفيذ المبادرة.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.