وليد الفراج: فهد بن نافل رئيس يليق بـ الهلال ضبط 1361 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة باكورة مهرجانات جادة الإبل تنطلق من تبوك توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق بداية الثاني زميل لوكا مودريتش على رادار الهلال وكالات حكومية أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا الفريق اليحيى يتابع سير العمل بجوازات منفذ الوديعة جماهير الأهلي تفضل التعاقد مع رياض محرز عن حمدالله
وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في جوازات منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وحثّ الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.