الفريق اليحيى يتابع سير العمل بجوازات منفذ الوديعة

وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في جوازات منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وحثّ الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.