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قرار تثبيت سعر الفائدة قصير الأجل

الفيدرالي الأمريكي: ملتزمون بكبح التضخم عند 2%

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
الفيدرالي الأمريكي: ملتزمون بكبح التضخم عند 2%
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: إننا ملتزمون بكبح التضخم عند 2%.

قرار قصير الأجل

وأضاف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن قرار تثبيت سعر الفائدة قد يكون قصير الأجل.

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وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عدم رفع سعر الفائدة منهيًا بذلك سلسلة من 10 زيادات متتالية.

نتائج الاجتماع

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023، نتائج اجتماعها المنعقد منذ أمس الثلاثاء، والتي تناقش فيه مصير سعر الفائدة الأمريكية للربع الثالث من العام الجاري 2023.

جاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في شهر يونيو الجاري، في محاولة للسيطرة على موجة التضخم المتصاعدة في البلاد الكبرى، وسط توقعات كبيرة من قبل الخبراء والاقتصاديين الأمريكيين بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه اليوم للفترة المقبلة.

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