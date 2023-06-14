الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 % السعودية ترفع الحظر عن استيراد اللحوم ومنتجاتها من أوغندا تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي اللواء المربع يقف على إنهاء إجراءات الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي جماهير الهلال تطلب ترشح فهد بن نافل وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم تغريم شركة المطاحن الأولى 10 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة
ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند 5.25 % بعد رفعها 10 مرات.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة العاشرة على التوالي في الشهر الماضي، لتصبح عند نطاق من 5%- 5.25%.
وفي شهر مارس، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة التاسعة على التوالي لتصبح عند نطاق من 4.75%- 5%.
وفي فبراير الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5%- 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
ورفع الفيدرالي الأمريكي في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.