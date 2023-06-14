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بعد رفعها 10 مرات

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 %

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 %
المواطن - فريق التحرير

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ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند 5.25 % بعد رفعها 10 مرات.

قرارات مماثلة

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة العاشرة على التوالي في الشهر الماضي، لتصبح عند نطاق من 5%- 5.25%.

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وفي شهر مارس، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة التاسعة على التوالي لتصبح عند نطاق من 4.75%- 5%.

فبراير الماضي

وفي فبراير الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5%- 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.

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