الفيصل: تخصيص الأندية سيوسع رقعة مشجعي الأندية

أشاد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية.

الفيصل يُعلق على المشروع

وعلق وزير الرياضة قائلًا: “لولا دعم ولي العهد لما وصلنا ما وصلنا له اليوم، ومشروع التخصيص كان حلمًا وأصبح اليوم حقيقة”.

وأضاف الفيصل: “الأثر الكبير الذي سنلمسه هو في الأمور التجارية وتوسيع رقعة مشجعي الأندية والاهتمام بالرياضات المختلفة، وهدفنا أن ننافس على أعلى دوريات العالم، سواء في كرة القدم وفي الرياضات المختلفة”.

تخصيص الأندية الرياضية

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

وجاء إطلاق ولي العهد للمشروع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

ويتضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.