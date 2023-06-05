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أكد أن مشروع التخصيص كان حلمًا وأصبح اليوم حقيقة

الفيصل: تخصيص الأندية سيوسع رقعة مشجعي الأندية

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
الفيصل: تخصيص الأندية سيوسع رقعة مشجعي الأندية
المواطن - فريق التحرير

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أشاد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية.

الفيصل يُعلق على المشروع

وعلق وزير الرياضة قائلًا: “لولا دعم ولي العهد لما وصلنا ما وصلنا له اليوم، ومشروع التخصيص كان حلمًا وأصبح اليوم حقيقة”.

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وزير الرياضة
الفيصل – المصدر @gsaksa

وأضاف الفيصل: “الأثر الكبير الذي سنلمسه هو في الأمور التجارية وتوسيع رقعة مشجعي الأندية والاهتمام بالرياضات المختلفة، وهدفنا أن ننافس على أعلى دوريات العالم، سواء في كرة القدم وفي الرياضات المختلفة”.

وزير الرياضة
الفيصل – المصدر @gsaksa

تخصيص الأندية الرياضية

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

وجاء إطلاق ولي العهد للمشروع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

أهداف مشروع تخصيص الأندية
أهداف المشروع – المصدر @gsaksa

ويتضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.

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