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بعد تخصيص الأندية الرياضية

الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات
المواطن - فريق التحرير

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طمأن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الجماهير بشأن زيادة أسعار تذاكر المباريات، بعد إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية.

أسعار تذاكر المباريات

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، الأمر الذي أثار قلق الجماهير بشأن أسعار التذاكر.

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جماهير الاتحاد
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وتحدث وزير الرياضة خلال رده على أسئلة الإعلاميين على هامش المؤتمر الصحافي، قائلًا: “هناك تذاكر من فئات مختلفة ومتنوعة ولا أعتقد بأننا سنشاهد زيادة في أسعار تذاكر المباريات”.

وواصل وزير الرياضة حديثه بشأن الأسعار، قائلًا: “أسعار تذاكر المباريات تعتبر من مصادر دخل النادي.. ولن يكون هناك تغيير في أسعارها مراعاة من الملاك لفئات المجتمع”.

جماهير التعاون - أسعار تذاكر المباريات
جماهير التعاون – المصدر spl

نقل ملكية 8 أندية

وكان الفيصل قد أعلن خلال المؤتمر الصحافي اليوم عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، حيث سيملك نسبة 75% من الأندية، و25% المتبقية ستكون للمؤسسات غير الربحية.

محمد جحفلي - رونالدو - الهلال والنصر

كما أعلن وزير الرياضة عن نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور إلى شركة نيوم.

 

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