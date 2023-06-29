الفيفا يؤجل موعد تقديم ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030 حتى سبتمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” أنه قام بتأجيل موعد استقبال ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030 حتى سبتمبر المقبل.

وكشفت التقارير أن التأجيل جاء من أجل إجراء مزيد من المباحثات مع الجهات المعنية المسؤولة عن تنظيم البطولة كون كأس العالم 2030 سيشهد مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من المونديال وكانت في عام 1930 في أوروجواي.

مونديال 2030

يذكر أن الفيفا سيعلن عن البلد الفائزة بتنظيم كأس العالم 2030 في الربع الأول من عام 2024.

وكان المنتخب الأرجنتيني تُوج بـ كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر في ديسمبر الماضي، كما ستنظم دول ” أمريكا وكندا والمكسيك” نسخة مونديال 2026 بعد 3 سنوات من الآن.