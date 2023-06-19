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تمت إحالتهما إلى النيابة العامة

القبض على إثيوبيين لترويجهما الحشيش في جازان

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
القبض على إثيوبيين لترويجهما الحشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان، لترويجهما (39) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها قامت بإيقاف مروجي الحشيش واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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