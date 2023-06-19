القبض على إثيوبيين لترويجهما الحشيش في جازان مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية وأبها الأدنى موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي الإعلام الفرنسي: السعودية تقود عصر ما بعد النفط انطلاقًا من اتفاق العلا.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات ارتفاع أرباح “سايكو” إلى 8.1 مليون ريال اتفاقية لتوطين صناعة طائرات مروحية مدنية وعسكرية في السعودية تفاصيل إدراج “شركة المرابحة المرنة للتمويل” في السوق السعودية 16 مزادًا لبيع 224 عقارًا بـ 9 مناطق إطلاق برنامج لتعزيز التواصل مع قاصدي المسجد النبوي
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان، لترويجهما (39) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية.
وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها قامت بإيقاف مروجي الحشيش واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.