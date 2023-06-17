القبض على شخصين لترويجهما 32 كجم حشيش بجازان

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.