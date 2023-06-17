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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على شخصين لترويجهما 32 كجم حشيش بجازان

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
القبض على شخصين لترويجهما 32 كجم حشيش بجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن تهريب الحشيش

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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