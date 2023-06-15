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تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على شخصين لتهريبهما نبات القات المخدر بجازان

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
القبض على شخصين لتهريبهما نبات القات المخدر بجازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لتهريبهما نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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