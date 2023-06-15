القبض على شخصين لتهريبهما نبات القات المخدر بجازان فرص تدريب وتوظيف بـ الخطوط الحديدية السعودية ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية سابك توزع أرباحاً نقدية بواقع 18% عن النصف الأول 2023 الإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم في المملكة بنسبة 2.8% خلال مايو فوكس نيوز تصف بايدن بالديكتاتور الناشئ وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة وزارة الدفاع تعلن موعد التسجيل في الكليات العسكرية لحملة الثانوية اليوم.. بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لتهريبهما نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.