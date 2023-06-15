القبض على شخص لاعتدائه على آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية

قبضت شرطة منطقة الشرقية على مواطن كويتي؛ لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها، وإطلاق النار عليه من سلاح بحوزته.

ولفت الأمن العام، خلال مقطع فيديو نشره عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

وأوضح الأمن أنه جرى إيقاف المعتدي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.