Icon

لقطات لحريق ضخم في كانساس سيتي بميزوري الأمريكية Icon جود بيلينجهام يرتدي قميص زيدان مع ريال مدريد Icon انطلاق مهرجان جادة الإبل في تبوك بجوائز تتجاوز الـ 13 مليون ريال Icon استهداف وكالات فيدرالية أمريكية بهجوم إلكتروني عالمي Icon مصدر رئاسي فرنسي: ندعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030 Icon كافد راعيًا لـ النصر Icon القبض على شخص لاعتدائه على آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية Icon صاعقة تضرب أمريكيًّا وتسقطه أرضًا Icon تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية Icon مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة

القبض على شخص لاعتدائه على آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
القبض على شخص لاعتدائه على آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الشرقية على مواطن كويتي؛ لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها، وإطلاق النار عليه من سلاح بحوزته.

ولفت الأمن العام، خلال مقطع فيديو نشره عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

قد يهمّك أيضاً
بيع 380 قطعة أرض بأكثر من 600 مليون ريال بحريملاء

بيع 380 قطعة أرض بأكثر من 600 مليون ريال بحريملاء

السماح لترامب بمغادرة المحكمة في ميامي دون شروط

السماح لترامب بمغادرة المحكمة في ميامي دون شروط

وأوضح الأمن أنه جرى إيقاف المعتدي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم