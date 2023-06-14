القبض على مروجي الإمفيتامين بالجوف والطائف متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن مستغلو الرواسب في مكة والمدينة بقبضة الأمن فرص تدريب ووظائف بهيئة التخصصات الصحية نادك تقدم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة إلى السوق المالية السعودية الـ 16 عالميًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية لقطات لجريان السيول غرب بيشة رئيس ديوان المظالم: نظام المعاملات المدنية يعزز كفاءة تسوية المنازعات إنشاء مركز لتزويد السفن بالوقود بميناء ينبع بـ 2 مليار ريال عمومية “شمس” توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 0.50 ريال
قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.