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تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص

القبض على مروجي الإمفيتامين بالجوف والطائف

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
القبض على مروجي الإمفيتامين بالجوف والطائف
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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مروجين بالجوف

كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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