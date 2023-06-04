القبض على مروجي المخدرات في السعودية

استعرض الأمن العام، اليوم الأحد، جهوده في القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد لملاحقة كل مروجي ومهربي السموم، وحماية المجتمع السعودي وشبابه من خطر هذه الآفة.

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وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” : إنه تم القبض على 3 مواطنين بحائل قاموا باتخاذ مواقع التواصل الاجتماعي ومنزل وإحدى الاستراحات وسائل لترويج الميثامفيتامين المخدر “الشبو” ومادة الأمفيتامين والحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية.

وفي حفر الباطن، تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة “الشبو”.

كما تم القبض على مواطن في القصيم قام بترويج مادة الحشيش المخدر والأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزته ذخيرة حية ومبالغ مالية.

وفي تبوك تم القبض على 5 مواطنين قاموا باتخاذ منزل مجهز بكاميرات مراقبة لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وفي القنفذة تم القبض على مواطن قام بترويج 13 كجم من مادة الحشيش المخدر خبأها في تجاويف مركبته.

وفي جدة تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بترويج مادة الشبو وضُبِط بحوزتهم مبلغ مالي.

وفي الطائف تم القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يحاول الاعتداء على آخَرَ في مكان عام، ويجري القبض على من وثق ونشر ذلك.

وفي العويقلية تم القبض على مواطنين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية قاموا باتخاذ منزل تحت الإنشاء وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر والإمفيتامين المخدر، وضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

وفي القريات، تم القبض على 3 مواطنين قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، كما تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش والإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة للتداول الطبي، وضبطت بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وهواتف متنقلة في نجران.