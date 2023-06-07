Icon

العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر Icon مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار Icon إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على مروجي المخدرات في تبوك والقريات

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
القبض على مروجي المخدرات في تبوك والقريات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
القبض على 4 باكستانيين لترويجهم 4.4 كيلو من الشبو بجدة

القبض على 4 باكستانيين لترويجهم 4.4 كيلو من الشبو بجدة

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تقترب من 45 مليون ريال

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تقترب من 45 مليون ريال

مروجون بالقات

كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مواطنين في محافظة القريات لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم