القبض على مقيمين لترويجهما مادة الحشيش المخدر في جدة

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين حجاج ماليزيون يغادرون إلى الأراضي المقدسة ضمن مبادرة طريق مكة قيادتنا أخذت بلادنا إلى مواقع متقدمة تستحقها وهي أهلٌ لها رد راموس على مشجع طالبه بالانتقال للأهلي أليغري يحسم موقفه من عرض الهلال القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين المخدر بحائل جمهور الهلال يرفض التعاقد مع أليغري إدارة الأهلي على الطريق الصحيح السعودية ترحب بتوافق أعضاء لجنة 6+6 الليبية حول تنظيم الانتخابات
قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.