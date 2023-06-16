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باعوا أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل

القبض على مقيم ووافدين لترويجهم لحملة حج وهمية

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
القبض على مقيم ووافدين لترويجهم لحملة حج وهمية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة العاصمة المقدسة على مقيم ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية؛ لترويجهم لحملة حج وهمية وبيع أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

حملات حج وهمية

ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرًا في الوقت نفسه من الترويج لـ حملة حج وهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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