برنت يرتفع بنحو 0.57% لـ 76.10 دولار للبرميل القبض على مقيم ووافدين لترويجهم لحملة حج وهمية سيارة تصدم 20 شخصًا بسويسرا ريانة وعلي القرني يصلان مطار الرياض وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا جماهير الهلال تنتقد إيجالو رغم رحيله! استعدادات حجاج إندونيسيا للتوجه إلى عرفة في يوم التروية الصين: التقرير الأمريكي عن الهجمات الإلكترونية مبالغ فيه قرار بنفيكا يصعب من مهمة انتقال رافا سيلفا إلى الهلال رئاسة الهيئة تسخر إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج
قبضت شرطة العاصمة المقدسة على مقيم ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية؛ لترويجهم لحملة حج وهمية وبيع أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرًا في الوقت نفسه من الترويج لـ حملة حج وهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
🎥 | شرطة العاصمة المقدسة تقبض على مقيم ووافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملة حج وهمية وبيع أساور حاج غير صحيحة .
#بسلام_آمنين pic.twitter.com/QZxO4fW5FH
— الأمن العام (@security_gov) June 16, 2023