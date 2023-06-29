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تمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص

القبض على مواطنين لترويجهما المخدرات بالرياض

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
القبض على مواطنين لترويجهما المخدرات بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطنين لترويجهما (2.2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه تم ضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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