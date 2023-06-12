القبض على مواطن لترويجه الشبو بالشرقية

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قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.