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تمت إحالته لجهة الاختصاص

القبض على مواطن لترويجه الشبو بالشرقية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
القبض على مواطن لترويجه الشبو بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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