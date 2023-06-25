Icon

تجهيز 11 مركزًا لخدمة الحجاج بالرياض Icon وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon القبض على مواطن دفع 30 ألف ريال لتبديل عينات إثبات نسب Icon فوز حزب ميتسوتاكيس بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية باليونان Icon السديس: هدفنا الوصول إلى نصف مليار مستفيد لإيصال رسالة السعودية التسامحية للعالم Icon فينيسيوس جونيور يحسم مصيره مع ريال مدريد Icon حاج فلسطيني: حلم الـ30 عامًا تحقق والخدمات تفوق التوقعات Icon نجم برشلونة السابق على رادار الاتفاق Icon أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة Icon نزاهة تباشر 19 قضية لضابطي صف وموظفين ومقيمين تورطوا بعدة جرائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم كشف 18 قضية فساد أخرى

القبض على مواطن دفع 30 ألف ريال لتبديل عينات إثبات نسب

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
القبض على مواطن دفع 30 ألف ريال لتبديل عينات إثبات نسب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة قبضت بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسليمه مبلغ 30 ألف ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية، مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب.

إيقاف ضابطي صف

يأتي ذلك خلال مباشرة الهيئة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث إنه بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابطي صف؛ لاشتراكهما مع مقيمين اثنين “تم إيقافهما” بتقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال بطريقة غير نظامية، واقتسام المبلغ المصروف.

قد يهمّك أيضاً
لأول مرة في موسم الحج روبوت لإطفاء الحرائق الصعبة

لأول مرة في موسم الحج روبوت لإطفاء الحرائق الصعبة

كاليدو كوليبالي يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026

كاليدو كوليبالي يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026

تورط موظفون في قضايا فساد

وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل إيداع مبلغ (316.000) ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال نقدًا بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويله تلك الأموال للخارج دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي، ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغت (2.981.000) مليونين وتسعمائة وواحدًا وثمانين ألف ريال.

على صعيد آخر، أعلن نتحدث الهيئة إيقاف ستة مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية بمناطق مختلفة؛ لقيامهم بالاستيلاء على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها وبيعها داخل المملكة، وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية تقدر قيمتها بمبلغ (1.031.000) مليون وواحد وثلاثين ألف ريال، كما عثر بحوزتهم على مبلغ (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال نقدًا.

بالإضافة إلى إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ (158.000) مائة وثمانية وخمسين ألف ريال مقابل استخراج منح أراضٍ لأحد المواطنين من الأمانة.

تمويل عقاري

وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف ثلاثة موظفين سابقين لدى أحد البنوك المحلية؛ لحصولهم على مبلغ (210.000) مئتين وعشرة آلاف ريال من رجل أعمال “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية.

بالإضافة إلى القبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بإحدى الشركات الخاصة لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مائة ألف ريال، مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع الشركة التي يعمل بها، وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع
العالم

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

العالم
مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد لهواتف آيفون
آخر الاخبار

مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد...

آخر الاخبار
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج
الرياضة

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

الرياضة
تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات
السعودية اليوم

تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات

السعودية اليوم
رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024
الرياضة

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

الرياضة
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

حصاد اليوم