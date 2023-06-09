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تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

القبض على 27 يمنيًّا لتهريبهم القات في عسير

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
القبض على 27 يمنيًّا لتهريبهم القات في عسير
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (27) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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