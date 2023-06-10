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تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة مركز العرين في منطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن، لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، إلى جانب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ضبط أسلحة وذخائر

وضُبط بحوزة المتهمين الثلاثة سلاح ناري وذخيرة حية ومبالغ مالية، فتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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