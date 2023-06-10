القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية

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قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهم لحملات حج وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.