القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة شراكة بين ميناء الملك عبدالله وتبادل لتعزيز رقمنة الخدمات اللوجيستية طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع فيصل بن فرحان يبحث مع البرهان ودقلو مستجدات الأزمة السودانية السديس: حريصون على تحويل التحديات لمجالات إبداعية ولا مكان للشخصنة والبيروقراطية موعد مباريات اليوم الثلاثاء القتل حداً لمواطن قتل والده بضربه وطعنه ونحر رقبته بدء أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم (9,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافّة الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.