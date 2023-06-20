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جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافّة الإجراءات النظامية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض
المواطن - واس

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم (9,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافّة الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن علميات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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