القبض على 3 يمنيين لترويجهم 19 كيلو حشيش في عسير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير؛ لترويجهم (19) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية.
وأوضحت مكافحة المخدرات عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجي الحشيش، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.