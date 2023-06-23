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بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية

القبض على 3 يمنيين لترويجهم 19 كيلو حشيش في عسير

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
القبض على 3 يمنيين لترويجهم 19 كيلو حشيش في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير؛ لترويجهم (19) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية.

وأوضحت مكافحة المخدرات عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجي الحشيش، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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